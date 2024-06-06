Test Aracı Akdağmadeni’nde

Yozgat’ta ilçelere mobil kanser tarama aracı ile giden sağlıkçılar, kanser taraması yapıp, erken teşhis ve tedavi için vatandaşları bilgilendiriyor.

Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelinde başlatmış olduğu ’Ulusal Kanser Tarama Programı’ çerçevesinde Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Erken teşhis hayat kurtarır’ sloganıyla çalışan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için ilçe ilçe dolaşıyor.

Akdağmadeni ilçesine giden sağlıkçılar İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesine konuşlandırılan Mobil Kanser Tarama aracında, vatandaşlara ücretsiz 40-69 yaş arası kadınlarda mammografi çekimi, 30-65 yaş aralığındaki kadınlarda smear ve HPV -DNA testi, 50-70 yaş aralığındaki erkek ve kadınlarda gaitada gizli kan kolon kanseri taramaları yapılıyor. Sağlıkçılar, tarama sonucu riskli görülen vatandaşları sağlık kuruluşlarına yönlendirip takiplerini de yaparken, vatandaşlar da kanser taramalarına büyük ilgi gösterdi.

Çalışma hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Tarama testleri için Sağlık Bakanlığı Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde erken tanı ve teşhis eğitim merkezi tarafından zaman zaman merkez ve ilçelerde taramalar yapılmaktadır. Bu taramalar içerisinde vatandaşın sağlığını düşünerek farkındalığa oluşturmak, gerekli tetkik ve tedavilerinde öncülük etmek ve kişilerin tedavilerine yardımcı olmaktır. Buradaki amaç, erken tanı kurtarır mantığıyla, hareketle belli yaş grubundaki kategoriler çerçevesinde planlanan taramalar yapılmaktadır. Bu taramaların büyük bir kısmı ücretsiz yapılmaktadır. İlçelerimizde de vatandaşların gerek merkez gerekse beldelerden servis araçlarıyla taşıyarak bu taramalarının yapılmasını sağlamayı hedefledik. Burada yapılan taramalarda kolorektal, serviks ve meme kanseri taramaları planlanmaktadır. Mobil araçta görüldüğü üzere mamografi cihazı ile 40 ile 69 yaş arası kadınlarda meme taramaları yapılmaktadır” dedi.