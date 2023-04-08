Kura çekimine göre Cumhur İttifakı 8’inci sırada, Millet İttifakı 18’inci sırada yer alacak. Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce 7’nci sırada yer alırken ATA İttifakı ise 19’uncu sırada yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim’inde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleşti.

Kura çekimi öncesi açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Seçilme yeterliliğine sahip siyasi partiler belirlenmiş ve 36 siyasi partinin seçime katılabileceği tespit edilmiştir. Emek Partisi, Hür Dava Partisi seçimlere katılmayacağını bildirmiştir. Demokratik Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi de kura çekimine katılmayacaklarını birleşik oy pusulasıda yer almayacaklarını belirtmişlerdir" dedi.

PUSULADA KİM, HANGİ SIRADA OLACAK?

Oy pusulasındaki sıralama ise sırasıyla şu şekilde; Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Millet Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Sosyalist Güç Birliği İttifakı, TEK Parti, Memleket Partisi, Cumhur İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Büyük Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Yenilik Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Milli Yol Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Millet İttifakı, Ata İttifakı, Bağımsız Türkiye Partisi. AA