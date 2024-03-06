Son duyuruya göre, bu adaylar YKS puanlarıyla polis olabilecekler. Peki, polis alımı için gereken şartlar neler? Başvurular nereden ve ne zamana kadar yapılacak?

Polis alımı için aranan şartlar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,

Sınav yapıldığı yılın ekim ayının ilk gününden itibaren 18 yaşını tamamlamış olmak ve 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

Kadınlar için minimum 162 cm, erkekler için ise minimum 167 cm boyunda olmak,

Sağlık şartlarını sağlamak,

Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak ve hakkında soruşturma veya kovuşturma devam etmemesi,

Siyasi partiye üye olmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engel bulunmamak.

Başvurular 5-7 Mart tarihleri arasında YKS'nin TYT oturumu için alınacak. Sınava girebilmek için adayların 250 ham puandan daha fazla alması gerekiyor. Mülakat aşamasına geçmek için gereken puanı alan adaylar Ağustos ayında mülakat sürecine dahil edilecekler.

YKS başvuruları, 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.