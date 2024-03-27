İŞKUR, bu alanda ilerlemek isteyenler için işverenlerle iş arayanlar arasında bir köprü vazifesi görerek başvuru sürecini kolaylaştırmaktadır. KPSS şartı olmayan ve mülakat gerektirmeyen bu başvuru süreci, adaylar için oldukça çekicidir.

İŞKUR, bekçi alımları için boş pozisyonları duyurmuştur. Kurum, çeşitli alanlarda ilanlar yayınlamaktadır ve bekçi pozisyonları da bu ilanlar arasındadır. Üstelik, Türkiye genelinde KPSS şartı aranmayan bekçi iş ilanları bulunmaktadır. İş başvurusunda bulunmak isteyenler, gerekli bilgileri ve şartları haberimizden öğrenebilirler.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2024

Bekçi alımları için başvuru koşulları da İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Adayların bu genel şartları sağlamaları gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Sağlık problemleri bulunmamak,

Akıl sağlığının yerinde olması,

En az ilkokul mezunu olmak,

Ayakta ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Koşullara uygun olan adaylar, İŞKUR üzerinden başvuruda bulunabilirler.

PEKİ, BEKÇİ ALIM İLANLARINA İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular online olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yaparak ilanlara ulaşabilirler. Ardından, başvuru tarihlerini kontrol ederek başvurularını tamamlayabilirler.