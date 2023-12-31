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İlkokul ve ortaokul öğrencileriyle ayrı ayrı bir araya gelinen etkinlikte Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte YOBÜ Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer de yer aldı.

Programın bir kısmına iştirak eden Boğazlıyan İlçe Milliği Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, akademisyenlerin köy demeden, kasaba demeden; uzak ya da yakın demeden kırsaldaki okullarda öğrencilerle buluşmalarından duyulan memnuniyeti ifade edip yürütülen bu tür gönüllülük çalışmalarının önemini vurguladı.

Akademisyenler, "Ovakent'ten de İbn-i Sina çıkabilir" ve "Ben de yaparım" başlıkları etrafında özgüven artırıcı mini söyleşilerinde öğrencilerin sorularına da cevaplar verdiler. Ayrıca öğretmenlerle yaptıkları sohbette "Okulda ve Çevrede Proje Çalışmaları" başlığı çerçevesinde öğrencilerle proje üretme yönünde yapılabileceklere ilişkin öz bilgiler paylaştılar, kırsaldaki okulların avantajlı yanlarına vurgu yaptılar.

Kırsaldaki okulları birer “butik okul” olarak gördüğünü ve onları “Köy Koleji” olarak nitelediğini her fırsatta dile getiren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ilkokul birden ortaokul sona kadar girdiği sınıflarda öğrencilerle bir bir ilgilenmeye çalışarak, onların düzeylerine uygun bir dille hem bilim iletişimi alanında hem de teknik konularda etkileşimli biçimde bilgiler paylaştı, çocuklara sorular sordu, onları bilimsel çalışmalara özendirecek heyecan dolu atmosfer oluşturdu, öncü bilim insanlarından örnekler verdi ve bol bol da öğrencileri düşündüren dinamik bir diyalog sergiledi.

Adeta bitmesin istercesine söyleşilere katılan çocuklar hayallerinden ve ilerde yapmak istediklerinden bahisler açarak bilim insanının nasıl olunduğu ve bilimle uğraşanların çalışma biçimleri ile ilgili sorular sordular. Öğrenciler “Işık nasıl kırılır?”, “Deney nasıl yapılır?”, “Nasıl bilim insanı oldunuz?” gibi sorularla merak ettikleri konulardan sohbet açtılar.

Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer, ortaokul öğrencileriyle yaptığı söyleşilerde sensörler ve motorlar hakkında bilgiler verdi. Kuluçka makinesi gibi genellikle yakın çevrelerindeki cihazlardan bahsedip bu cihazlarda kullanılan teknolojiler hakkında tartışma açtı. Görme engellilerde olduğu gibi farklı durumlarda ihtiyaç duyulan alanlarda hangi tür sensörlerin kullanıldığı ve işleticilerin kullanılabileceği ilgi çekici örnekler üzerinden öğrencilerle beyin fırtınası yapan Öğretim Görevlisi Ferhat Oflezer, mühendislik meslekleri hakkında da genel bilgiler verdi.

Gönüllülük çalışmalarına ilgi duyan ve program esnasında akademisyenlerle birlikte yer alan gençlerden, daha önceleri Ovakent’teki okulda da okumuş olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ayla Çetintaş ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu Ayşegül Akça gerçekleştirilen söyleşileri etkileyici bulduklarını ifade ettiler.

Düşüncelerini ifade eden Ayşegül Akça, “Kırsal kesimlerdeki okullarda çocukların yeniliklere ve farklı insanlar görmeye ihtiyaç duydukları gözleniyor. İçeriğin ne olduğunu bilmedikleri halde yapılan ziyaretlerde çocuklar heyecanlandılar. Hediye olarak dağıtılan kitap ve dergilere ilgileri yüksekti. Bilimsel konuları içeren dergilere karşı daha çok istek olduğunu fark ettim. O zaman düşündüm ki, çocukların böylesi bir etkinliğe gerçekten ihtiyaçları varmış” dedi ve etkinliğin kendileri için de son derece faydalı ve etkili geçtiğini belirtti.

Çocukların ilk defa bir profesörle görüştüklerini, bu yüzden öğrencilerin çok sevindiklerini, onlarda farkındalık meydana geldiğini, etkinliği öğretmenlerin de çok yararlı bulduğunu ve gelecek dönem farklı konularda yine ağırlamak istediklerini belirten Boğazlıyan Ovakent Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Volkan Şimşek ve Ovakent Atatürk İlkokulu Müdürü Burcu Öz, özverili çabalarından ve ziyaretlerinden dolayı akademisyenlere teşekkür ettiler.