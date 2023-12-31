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Sorgun’a bağlı bir köyde yaşayan (B.P.) isimli şahıs, bağ evine ait pencere korkuluklarının çalındığını, aynı köyden (H.Ö.Ü.) isimli şahıs ise bağ evinde bulunan jeneratörünün çalındığı ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince olayın aydınlatılması ve hırsızların yakalanması maksadıyla yapılan teknik inceleme ve soruşturma neticesinde (İ.K.) isimli şüpheli şahsın bahçesinde çalınan malzemelerin olduğu, ayrıca farklı hurda ve demir malzemeler olduğu tespit edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Hırsızlık yapılan köy ve çevre köylerde bulunan bağ evlerinden çalınan malzemeler olup olmadığı araştırılmış, (D.S) isimli şahıs; 2 adet jel akü, su dinamosu ve elektrik dengeleyici malzemenin çalındığını, farklı bir köyde bulunan (E.B.) isimli şahıs römork (küçük vagon)’un yerinde olmadığını, belirtmiştir.

(İ.K.) isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlenmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; 3 adet pencere demir korkuluğu, 1 adet jeneratör, 2 adet jel akü, 1 adet su dinamosu, 1 adet ınvertör (elektrik dengeleyicisi), 1 adet römork (küçük vagon), 6 adet bıçak (boyutları farklı), 1 adet tüfek (kısa namlu) ele geçirilmiştir. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Adli makamlara sevk edilen (İ.K.) isimli şüpheli şahıs tutuklandı” ifadelerine yer verildi.