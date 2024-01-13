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YOBÜ akademisyenlerinin eğitime destek niteliğindeki gönüllü olarak sürdürdükleri “Köyde Okuma Etkinlikleri” programının 66’ncısını Boğazlıyan’ın Aşağı Sarıkaya köyünde ve 67’ncisini de Yamaçlı kasabasında 12 Ocak 2024 Cuma günü gerçekleştirildi. Öğrencilerle yankından ilgilenen akademisyenler, öğretmenlerle bir araya gelerek öz bilgilerden oluşan söyleşiler yaptılar.

YOBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın öncülük ettiği faaliyette Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Fevzi Polat, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Güngör Karakaş ile Doç. Dr. Gamze Pekbey de yer alarak bilgi ve deneyimleri ışığında yol gösterici bilgiler paylaştılar.

Akademisyenler, "Aşağı Sarıkaya'dan da Uluğ Bey çıkabilir", "Yamaçlı'dan da Aziz Sancar çıkabilir" ve "Ben de yaparım" başlıkları etrafında öğrencilerde özgüven artırıcı ve yüreklendirici atmosfer oluşturdular, "Okulda ve Çevrede Proje Çalışmaları" temalı sohbetleriyle öğretmenler için yararlı tüyolar verdiler.

Ziyaret edilen Aşağı Sarıkaya İlkokulu, Yamaçlı İsmet İnönü İlkokulu, Yamaçlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Yamaçlı Şehit Başkomiser Ramazan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri için farklı bir gün yaşandığı gözlenen etkinliklerde akademisyenler, öğrenci ve okullar için çevrelerinden temin ettikleri kitap, dergi ve çeşitli materyallerden oluşan hediyeleri de verdiler.

Aynı anda birden fazla akademisyenin bir okulu ziyaret etmesinin çok daha farklı bir atmosfer oluşturduğu gözlenen etkinliklerin, gidilen okullarda sinerji doğurduğu görüldü. Okul öğretmenleri ve idarecileri de öğrenciler kadar heyecan duyuyorlardı.

Aşağı Sarıkaya İlkokulu Öğretmeni Bilge Beyza Yalçın ve Okul Öncesi Öğretmeni Emine Aydoğan, akademisyenlere sobada pişirilmiş çay ikram ettiler. Kısa sohbetlerinde okullarında düzenlenen böylesi bir etkinliğin çocuklar açısından doğurduğu sevince ilişkin memnuniyetlerini ifade ettiler.

Yamaçlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Naim Özaydın, düşüncelerini paylaşırken; yapılan bilgilendirmeler ve öğrencilerle kurulan samimi diyalogların faydalı oluşuna değindi. Öğrencilerin bilimle uğraşan insanlarla görüşmelerinin geleceklerine katkı sunacağından ve onlara ışık olacağından söz etti. Öğrencilerin de bilimle uğraşmaya heveslenip ilerde bilime katkı sağlayan birer Türk ferdi olacaklarına olan inancını ifade etti. Ayrıca TÜBİTAK çalışmaları için yapılan konuşmaların hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından karşılık bulacağını da vurguladı.

Yamaçlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Yamaçlı Şehit Başkomiser Ramazan Yılmaz İHO Müdürü Hüseyin Coşkun, öğretmen ve öğrencilerle kısada olsa yapılan görüşmelerin memnuniyet verici olduğun belirterek, “Üniversitelerde akademik kariyerlerinin son basamağına varmış büyüklerimizi okul ortamında görmek gerçekten heyecan vericiydi. Sıcak sohbetleri, ekip olarak yakın ilgileri ve sembolik de olsa dağıttıkları hediye kitaplar takdire şayandı. Soğuk kış gününde, sabahın erken vaktinde yola çıkıp beldemizi ve özellikle belde okullarımızı ziyaret etmiş olmaları çok değerlidir ve yüksek bir fedakârlıktır” dedi ve kendilerine teşekkür etti.

Etkinliklerin koordinasyonunda öncülük eden Yamaçlı İsmet İnönü İlkokulu Müdürü Nurullah Kuru yaptığı değerlendirmesinde, “Çocuklarımızın hayallerinde yeni ufuklar aralayan; geleceğin araştıran, inceleyen, sorgulayan ve en önemlisi kendini gerçekleştiren bireyler olmalarını destekleyen bu çalışmalar öğrencilerimize yaşamları boyunca yol gösterecektir. Böylesi çalışmaların daha çok öğrenciye ulaşmasını dilerim” dedi ve bu etkinlikler için özverili çaba sergileyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile ekipte yer alan bütün akademisyenlere teşekkür etti.