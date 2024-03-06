Konya Bozkır ve Çevresi Dernekleri Federasyonundan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı ziyaret etti.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Federasyon Başkanı Burhan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cankut, Konya Bozkırlılar Kültür Folklor ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mutlu, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, Dernek Üyeleri Gazi Hasan Kocamaz ve Gazi Turan Tuna’yı makamında ağırladı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.