Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi İhsan Salman yakıcı cihazların (kalorifer kazanları, kazan, brülör, kombi, soba gibi) kontrol ettirilmesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Doğal gaz tesisatlarında can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün unsurların ve ölümle sonuçlanabilen üzücü kazaların önüne geçilebilmesi için önerilerde bulunan İl Temsilcisi Salman, doğal gaz tesisatlarının yetkili firmalar tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kontrollerin çok önemli olduğunu söyleyen Salman, ayrıca cihaz ve ekipman bakımlarının da yetkili servisler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

“EN AZ BİR DEFA BAKIM YAPTIRIN”

Salman yaptığı açıklamada, “Bu kapsamda gaz dağıtım şirketi geriye dönük tesisat kontrolü yapmakta olup tesisatların periyodik olarak kontrol edildiği buna ek olarak yakıcı cihazlarda (kazan, brülör, kombi, soba vb.) değişiklik yapılıp yapılmadığını kalorifer kazanının kullanım süresinin 10 yılı geçip geçmediğinin kontrolü de yapılmaktadır. Eğer kullanım süresi 10 yılı aştıysa akredite olmuş bir muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrolünün gerçekleştirilerek kullanımının sakıncalı olup olmadığının raporlanması istenmektedir. Bu bağlamda Odamız akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları arasında olup bu tür cihazları kullanırken herhangi bir kazayla karşılaşmamak adına yılda 1 defa kalorifer kazanınızı kontrol ettirmeniz gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“CİHAZLARIN ÖMRÜ GİT GİDE TÜKENİR”

Yapılması gerekenler hakkında konuşan Salman, “Çalışma koşulları ve zamana bağlı olarak basınçlı kaplar sınıfına giren kalorifer kazanları zaman içerisinde bozulmaya ve deforme olmaya başlarlar. Bu süreç ilerledikçe cihazların ömrü git gide tükenir. Sürekli bakım ile bu durum geciktirilebilir ancak yalnızca yapılacak olan periyodik kontroller ile emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı belirlenebilir. Periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli bölümlerin ölçümleri yapılır. Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve standartlara dayalı olarak raporlandırılır. Rapor neticesinde kullanımının sakıncalı olup olmadığı belirlenir. İçerisinde yaşadığımız dönem içerisinde teknolojinin gelişmesi, makina ve aksamlarının artması beraberinde iş yaşamı ile ilgili kazaların artmasına neden olmuş ve buna bağlı olarak ta güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliğini doğurmuştur” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi