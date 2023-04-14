MOTORİN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/366062

1-İdarenin

a) Adı : CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : KEMALİYE MAH. YOZGAT YOLU BOĞAZLIYAN/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası : 03546673115 - 3546673189

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : MOTORİN ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : 24.000 LİTRE MOTORİN ALIMI YAPILACAKTIR.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU DEMİRBAŞINA AİT ARAÇ DEPOLARI İLE

KURUMDA BULUNA JENERATÖRE

ç) Süresi/teslim tarihi : KURUMUN DEMİRBAŞINA KAYITLI ARAÇLARIN DEPOSU DOLDURULACAK VE İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE

KURUMDA BULUNAN JENETÖRLERİN YAKITININ TEMİNİ İÇİN KURUMA GETİRİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi : 01/06/2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.05.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin

açılacağı adres)

: BOĞAZLIYAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONUNA ELEKTRONİK ORTAMDA

TEKLİFLER GÖNDERİLECEKTİR.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

BİRİM FİYAT TEKLİFİ

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU (E -AÇIK İHALE OLMASI NEDENİYLE ÖZELLİKLE İHALEYE YÖNDERİRLMİŞ BANKA TEMİNAT MEKTUBU OLMASI

GEREKLİDİR)

BAYİLİK LİSANSI

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

ODA SİCİL KAYDI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI

FAALİYET BELGESİ

İŞLETME BELGESİ

TİCARET SİCİL GAZETESİ

İHALE DURUM BELGESİ

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

VAR İSE ORTAKLIK BEYANNAMESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece

EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki

belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

BAYİLİK LİSANSI

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

ODA SİCİL KAYDI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI

7.04.2023 11:19 İlan Önizleme

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2

FAALİYET BELGESİ

İŞLETME BELGESİ

TİCARET SİCİL GAZETESİ

İHALE DURUM BELGESİ

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

VAR İSE ORTAKLIK BEYANNAMESİ

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN UNSURLARA UYULMASI GEREKMEKTEDİR.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

BAYİLİK LİSANSI

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

ODA SİCİL KAYDI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI

FAALİYET BELGESİ

İŞLETME BELGESİ

TİCARET SİCİL GAZETESİ

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

VAR İSE ORTAKLIK BEYANNAMESİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden

gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde

verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir