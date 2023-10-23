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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, önümüzdeki 5 yıllık ulaşım hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum Hızlı Tren Hattı projesinin inşaatına yakında başlayacaklarını açıkladı.

BÖLGENİN ULAŞIM ALTYAPISINA KATKI

Bakan Uraloğlu, ulaşım alanındaki 5 yıllık hedefleri hakkında da bilgi verdi. Ayrıca, uzun zamandır beklenen demiryolu projesiyle ilgili Uroğlu, Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum Hızlı Tren Hattı’nın yapımına yakında başlayacaklarının müjdesini verdi.

Kırıkkale-Çorum Hızlı Tren Hattı'nın yakın bir zamanda inşasının başlayacak olması, bölgenin ulaşım altyapısının geliştirilmesine de katkı sağlayacağı düşünülüyor. (Haber Merkezi)