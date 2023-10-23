1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Haşim KILIÇ Mahallesi, Bedri Aydın caddesi Belediye sebze hali C Blok 2-3 Nolu dükkân 55.000.00TL ve Haşim Kılıç mahallesi Belediye Kapalı Pazar Yeri S 6-7 Balıkçı Tezgahı 24.000.00TL S 9 Nolu 12.000.00TL Muhammen bedelle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 06.11.2023 Pazartesi günü saat 10.00’de Belediye Encümeni huzurunda kiraya verilecektir.

2- İhaleye ait kira şartnamesi Belediyemiz emlak şefliğinden mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3- İşyerine ait geçici teminat % 3 olup, ihaleye katılacaklar geçici teminatlarını ihale günü saat: 10.00’dan önce Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

4- İşyerlerine ait kati teminat % 6 olup ihaleyi kazandıktan sonra Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

5- İhaleye katılacak olanlar nüfus cüzdanı fotokopisi vermesi gerekmektedir.

6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Ferhat YILMAZ

Yerköy Belediye Başkanı