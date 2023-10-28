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Sivas’ta yaşayan saat tamircisi, 9 yaşında merakla başladığı tamirciliği 50 yıldır sürdürüyor.

Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Cemal Fırat, 9 yaşında saatlere merak sardı. Ablasının saatini sökerek tamir etmeye başlayan Fırat, emekli olduktan sonra kendisine dükkân açtı. 2002 yılında yıkık olan 5 metrekarelik dükkân satıl alan Cemal Fırat, dükkânı onararak bugünkü hale getirdi. 21 yıldır aynı yerde ilçede yaşayan vatandaşların saatlerini tamir eden Fırat, çocuk yaştan itibaren merak saldığı tamirciliği yarım asırdır sürdürüyor.

9 YAŞINDA MERAKLA BAŞLADI

Saatleri ve uğraşmayı sevdiğini ifade eden Cemal Fırat, “Burası 5 metrekare. Aslında burası yıkıktı, bu hale ben getirdim. 2002 yılında burada başladım. 9 yaşında heves ederek Ankara’da öğrendim. Şu an yapmadığım hiçbir alet yok, hepsinden anlarım. Ablamın saatini alarak arkasını açtım. Pandülünü koparmışım. Uğraştım ama saat çalışmadı. Eski bir saatçi vardı, orada yaptırdım. Çalıştığım dairedeki arkadaşlarımın saatlerini alıp eve getiriyordum. Tamir ederek geliştirdim. Genel Müdürlerin de saatlerini yaptım. Parçası yoksa kendim çark yaptım. Gecem gündüzüm yok” dedi.

“HİÇBİR ÇARKLI SAAT ELİMDEN KURTULMAZ”

50 yıldır sistemli çalıştığını söyleyen Fırat, “Saati ilk açtığım zaman dizayn ederim, sıraya alırım. Yerlerini karıştırmamak için mürekkeple boyarım. Çarkına ve yerine kırmızı işaret koyarım. Öyle yaparak çarkların yerini öğrendim. Hiçbir çarklı saat elimden kurtulmaz. Bu merakım 1965’li yıllarda başladı. O zamandan bu yana tamire devam ediyorum. Sanatımı severim, parayı sevmem. Para, sanatımdan sonra gelir” ifadelerine yer verdi.