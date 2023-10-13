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Yozgat'ın komşusu Sivas’ta üzerinden araç geçmesi sonucu yaralanan yılan, 3 aylık tedavi sürecinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay kent merkezi Paşabahçe Mesire Alanı’nda meydana geldi. Yaralı yılan ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri olay yerine giderek yılanı tedavi etmek üzere aldı.

Üzerinden araç geçtiği için yaralandığı tespit edilen Kocabaş cinsi yılanın yarasına dikiş atıldı. Gömlek değişimine de yardımcı olunan yılan yaklaşık 3 ay süren tedavi sürecinin ardından doğal ortamına bırakıldı.