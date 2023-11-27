Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yapılan açıklamaya göre, 53,5 derece sıcaklıkta ve saniyede 24 litre debide çıkış yapan bu jeotermal suyun, Tokat'ın turizm sektörüne ve ekonomisine önemli avantajlar sunması bekleniyor.

Tokat İl Özel İdaresi, Sulusaray ilçesinde gerçekleştirilen jeotermal sondaj çalışmaları kapsamında elde edilen yeni kaynağın, Tokat turizmine ve ekonomisine sağlayacağı olumlu etkileri vurguladı. Jeotermal suyun, termal turizmin gelişimine katkı sağlaması ve bölgenin ekonomik potansiyelini artırması öngörülüyor.

Tokat İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, 5.5 milyon TL değerindeki yeni jeotermal sondaj kuyusunun inşaatı tamamlandı. Sondaj sonucu elde edilen 53,5 °C sıcaklıktaki jeotermal su, yaklaşık 452 metre mesafede gerçekleştirilen sondajla çıkarıldı. Bu suyun sıcaklık ve debi değerlerine göre termal turizm alanında kullanılması planlanıyor.

Temmuz ayında imzalanan sözleşme ile başlayan jeotermal sondaj çalışmaları, Ağustos ayında tamamlanmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan bu çalışmalar, Tokat İl Özel İdaresi'nin turizm ve ekonomi alanındaki gelişmelerine önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Tokat İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Sulusaray ilçesinde gerçekleştirdiğimiz jeotermal sondaj çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz 53,5 °C sıcaklıktaki ve 24 lt/s debideki jeotermal kaynağın, Tokat turizmi ve ekonomisine önemli katkılar sağlamasını umuyoruz" denilerek, yeni jeotermal kaynağın bölgeye hayırlı olması dileğinde bulunuldu.