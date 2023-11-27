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Ülkemizde akaryakıt fiyatlarına dair önemli bir gelişme ortaya çıktı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının artırılmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına litre başına en fazla 9 TL, en az 2.5 TL zam yapılması bekleniyor. İşte detaylar:

Araç sahiplerini olumsuz etkileyecek iddialara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarlarını artırmak için hazırlıklara başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ÖTV'yi 5 katına kadar artırma yetkisi verilmiş olsa da, bu yetki kullanılmasa bile akaryakıt fiyatlarında bir artış yaşanması bekleniyor.

Öne sürülen iddialara göre, zammın en düşük 2.5 TL olacağı hesaplanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanması durumunda bu artışın 9 TL'ye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Yıl sonuna kadar benzinde 7,526 TL, motorinde 7,055 TL ve otogazda 5,778 TL artırılacak olan ÖTV tutarı, pompa satış fiyatlarına Katma Değer Vergisi (KDV/Yüzde 20) eklenmesiyle birlikte daha da yükselecek.

Önceki zamların ardından temmuz ayında da akaryakıt fiyatlarına bir artış yaşanmıştı. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatına 7,5265 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin litre başına 7,8899 TL ÖTV eklendi. Motorinin litresine 7,0559 TL, LPG'ye ise 5,7780 TL ÖTV eklendi.

Benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki bu olası yeni zam, araç sahiplerini ek maliyetle karşı karşıya bırakabilir. Kamuoyu, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.