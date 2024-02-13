Kızıl Cin (Red Sprite), tekrar gündeme geldi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi bu atmosferik olayın ne olduğunu merak ediyor. İşte Kızıl Cin hakkında bilmeniz gerekenler:

Kızıl Cin, yıldırım deşarjlarının atmosferin üst katmanlarına kadar ulaştığı bir fenomen olarak bilinir. Kendisini kırmızımsı renkte bir ışık patlamasıyla gösterir ve genellikle çok kısa bir süre içinde (milisaniyeler içinde) ortaya çıkar. Ayrıca, parlak ve karmaşık bir şekil alabilirler.

Bu olaylar genellikle altta yatan bir fırtına bulutu ile yer arasındaki pozitif yıldırım deşarjlarıyla tetiklenirler.

Kızıl Cin'in ilk olarak gözlemlendiği tarih 1980'lerdir. Ancak, genellikle fotoğrafik veya görsel bir yanılsama olarak görüldüğünden, bu fenomen üzerinde ciddi bir araştırma yapılmamıştır.