İyi tarım uygulamaları desteği müracaatları devam ediyor. Son başvuru tarihi 23 Şubat.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 2023 yılı bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğ kapsamında, 2024 üretim yılı iyi tarım uygulamaları desteği müracaatlarının devam ettiğini açıkladı.

Yetkililer, bitkisel üretim destek programı kapsamında, iyi tarım uygulamaları desteği için üreticilerin son başvuru tarihi olan 23 Şubat 2024 Cuma gününe kadar il ilçe tarım ve orman müdürlerine başvuru yapmaları uyarısında bulundu.