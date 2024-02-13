Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık eksikliği bulunan bireylerin foreks, kripto para ve borsa gibi alanlarda yüksek risklerle yüksek kâr beklentisiyle hareket ettiğine dikkat çekti. Şimşek, "Sermaye piyasalarında finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz." dedi ve ev hanımlarına yönelik eğitimlerin de verileceğini açıkladı.

Şimşek'in açıklamalarına göre, finansal teknolojideki hızlı değişim ve yeni finansal enstrümanlar, finansal bilgiye olan gerekliliği artırmaktadır. Bu nedenle, ülkelerin finansal okuryazarlık bilincini artırma çabaları önemlidir. Finansal okuryazarlık düzeyinin gelişmesi, bireylerin finansal sahtekarlıklara karşı daha dirençli olmalarını ve doğru yatırım kararları almalarını sağlar.

Türkiye'de de finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Şimşek, mevcut durumu değerlendirdi. Yatırımcıların finansal okuryazarlık eksikliği nedeniyle yüksek risklerle karşılaştıklarını ve bu durumun zarara neden olduğunu vurguladı. Bu yatırımcıların, riskleri yönetmekte zorlandıklarını ve yatırım ürünleri hakkında sınırlı bilgiye sahip olduklarını ifade etti.

Şimşek, finansal okuryazarlık konusunda atılacak adımların önemine işaret etti ve finansal okuryazarlık seviyesini artırmaya yönelik projelerin hayata geçirileceğini söyledi. Bu projelerin, yatırımcıları daha bilinçli ve uzun vadeli düşünmeye teşvik edeceğini ve sermaye piyasalarına katılımı artıracağını belirtti.