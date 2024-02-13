Türkiye genelindeki il ve ilçe müftülüklerine bağlı 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerinin "Özgür Filistin’in Yanındayız" yardım kampanyasına desteği sürüyor.

Sorgun ilçesinde müftülüğe bağlı Nazmiye Taşdemir 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri Filistin için biriktirdikleri harçlıkları İlçe Müftüsü İsa Yaykın’a teslim etti.

Nazmiye Taşdemir 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri ve öğreticileri İlçe Müftüsü İsa Yaykın’ı ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler tarafından harçlıklarını biriktirmiş oldukları kumbaraları Yaykın’a teslim ettiler. Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi aracılığıyla Filistinliler için toplanan yardımların ulaştırılacağını ifade eden Yaykın, “Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilerimize, öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ederiz. Rabbim biran önce kardeşlerimize musallat olan zalimleri kahreylesin. Bu duyarlı davranışınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum, siz miniklerin duaları Rabbimiz katında çok daha makbuldür, Filistin’deki kardeşlerinizin içinde bulundukları sıkıntılardan kurtulmaları için bolca dua edin” dedi.