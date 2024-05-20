Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel'in boşanma sürecinde oldukları iddia ediliyor. İddiaların ardından Zeynep Sever Demirel hakkında merak edilenler araştırma konusu haline geldi.

Eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, 9 Temmuz 1989'da Türkiye'de doğmuştur. 12 yaşında ailesiyle birlikte Belçika'ya taşınmış ve evlenene kadar Belçika'da yaşamıştır. 2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birincilik elde etmiştir. Ayrıca, "Amelie" karakterine hayat verdiği Seksenler dizisinde de rol almıştır.

Zeynep Sever Demirel, Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlenmiştir. Çiftin 8 Şubat 2014'te Yade adında, 31 Ağustos 2017'de ise Yeda adında bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.

VOLKAN DEMİREL'İN EŞİ ZEYNEP SEVER DEMİREL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in boşanma sürecinde olduklarına dair iddialar gündemde. Eski Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, 9 Temmuz 1989'da Türkiye'de doğmuş ve Belçika'da büyümüştür. 2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birincilik elde etmiş ve Seksenler dizisinde "Amelie" karakterini canlandırmıştır. Zeynep Sever Demirel, Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlenmiş ve çiftin Yade ve Yeda adlarında iki kız çocukları bulunmaktadır."