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Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından başlatılan "Kitap Sizden Çay Bizden" kitap okuma günleri etkinliği devam ediyor.



2018 yılında başlatılan “Kitap Sizden Çay Bizden” kitap okuma günlerinin devam ettiğini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Amacımız kitap okuma günlerimizle gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve farkındalık oluşturmak” dedi.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada, “Bugün bir saat gençlerle kitap okuduk. Yozgat’a has, soğuk kış günlerinin vazgeçilmez tescilli yemeği arabaşını yuttuk. Sonrasında çayımızı yudumlayarak sohbet ettik. ‘Kitap Sizden Çay Bizden’ kitap okuma günlerimizle amacımız gençlere okuma kültürünü kazandırmak ve farkındalık oluşturmaktır. Günümüzde teknolojinin hayatımıza girmesi ile artık çok fazla okumuyoruz ve zamanımızın büyük bölümünü sosyal ağlar üzerinde geçiriyoruz. Sosyal ağlardan uzaklaşıp haftanın belirli günlerinde kitap okumaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.