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AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın saldırısında yaralanan Yozgatlı askerler Mehmet Erbek ile Koray Taştan için şifa diledi.

Milletvekili Abdulkadir Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yiğitler şehri Yozgat'ımızın duaları kahramanlarımızla” dedi.

Akgül, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısında yaralanan kahraman Mehmetçiklerimiz, Yozgatlı hemşehrilerimiz Mehmet Erbek ile Koray Taştan'a ve bu vesileyle yaralı tüm askerlerimize bir kez daha Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Vatan size minnettar!” ifadelerini kullandı.