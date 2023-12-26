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Akdağmadeni Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde 15 yayınevinin katıldığı, yüzlerce kitabın sergilendiği "Akdağmadeni Kitap Günleri" Belediye Konferans Salonu'nda kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan “Akdağmadeni Kitap Günleri” etkinliğini Kaymakam Fatih Topuz ziyaret etti.

Kitap Günleri Etkinliğini ziyaret eden Kaymakam Topuz, “Düzenlenen ‘Akdağmadeni Kitap Günleri’ etkinliğinin halkımızın kitaplarla güçlü bir bağ kurmasına vesile olmasını diliyorum. Okuyan birey ve toplum, üreten birey ve toplum anlamına geliyor. Okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen kitap günleri etkinliğinin organizasyonunun sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.