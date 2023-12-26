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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Evren Yaşar, Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORAKAF 2023) dolayısıyla bulunduğu Kayseri'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Doçent Dr. Ahmet Turan Özdemir'i makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde üniversiteler arasında karşılıklı iş birliği imkanları ve üniversite sanayi iş birlikleri görüşüldü.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar ayrıca, Erciyes Üniversitesi'ne bağlı İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni de ziyaret etti. Ziyarette araştırma merkezi yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.