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Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin bakanlığın verdiği desteklerinden faydalanmaları için 2 Ocak 2024’e kadar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırmaları gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilerin bakanlığın verdiği desteklerinden faydalanmaları için uyguladığı ÇKS 2024 başvuruları için son gün yaklaşıyor. Üreticilerin, bakanlığın tarımsal desteklemelerinden faydalanabilmesi ve verilen sürede kaydını yaptırması için Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticileri uyardı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Tarımsal üretim planlaması dahilinde sözleşmeli üretim yapılabilmesi ve tarımsal desteklemelerinden yararlanılabilmesi için 2 Ocak 2024 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi başvurunuzu yapmayı unutmayın. Türkiye yüzyılı üretimin yüzyılı olacak” ifadelerine yer verildi.