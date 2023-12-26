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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılında konut piyasasında önemli değişikliklerin kapıda olduğunu açıkladı. Birden fazla evi olan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir vergi düzenlemesi üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtilirken, yapılan açıklamalara göre konut sahipleri, özellikle 2. evlerinden daha yüksek oranda vergi ödemek zorunda kalacak.

Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girecek olan düzenleme, konut piyasasındaki dengeyi sağlamayı ve talebi azaltarak arzı artırmayı hedefliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ev fiyatlarındaki artışı dengelemek, piyasadaki arz talep dengesini sağlamak için önemli adımlar atacağız" dedi.

Yapılan düzenleme kapsamında 2. ev sahiplerinin vergi ödemelerinin daha yüksek oranda olacağı belirtilirken, bu adımın ev fiyatlarındaki artışı dengeleme ve piyasadaki istikrarı sağlama amacına yönelik olduğu vurgulandı. Özellikle yüksek fiyatlı konut sahiplerinin daha fazla etkileneceği ifade edilen açıklamalara göre, vergi miktarı evin değerine göre belirlenecek.

Bakan Şimşek, aynı zamanda konut sektöründe arz talep dengesini düzenlemeyi amaçlayan bir dizi çalışmanın da 2024 yılı içinde hayata geçirileceğini belirtirken, kira zam sınırlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Şimşek, kira zam sınırlarının yüzde 25 olarak belirlendiği mevcut durumun, 1 Temmuz 2024 tarihinde sona ereceğini ve sonrasında uygulanmayacağını ifade etti.