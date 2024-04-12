Sürücülerin kış aylarında özellikle önem verdiği antifriz kullanımı, yaz aylarında da araç için hayati önem taşıyor.

Motor sağlığı açısından en önemli etkenlerden birisi olan antifrizin 4 mevsim kullanılması gerektiğini belirten araç bakım ustası Fatih Karaca, sıvı sisteminde oluşabilecek küf ve korozyona karşı araç sahiplerini uyarıyor.

Yaz aylarında maliyet düşürmek amacıyla antifriz yerine su kullanımının büyük maddi hasarlara neden olabileceğini belirten Yozgatlı araç bakım ustası Fatih Karaca, “Antifriz kullanılmadığı takdirde maksimum 1-2 ay içerisinde suyun renginin karardığını, kahverengileştiğini göreceksiniz. O da motor bloğunun yani metal alaşımların suyla etkileşiminde küf veya korozyon oluşmasından sebep oluyor” dedi.

“KESİNLİKLE ANTİFRİZ KULLANILMASI GEREKİYOR”

Araç sahiplerinin 4 mevsim antifriz kullanımını ihmal etmemelerini gerektiğinin altını çizen Fatih Karaca, şu ifadeleri kullandı: “Araçlarda kullanılan antifrizi yani motoru soğutan sıvıyı aslında 4 mevsim koruma diye tabir ederiz biz. İnsanların en çok antifrizin kışın eksi derecelerde motor suyunun donmamasını sağladığını biliyor. Ancak antifrizin en büyük diğer özelliklerinden birisi de, soğutma sistemindeki suyun küf ya da korozyon oluşmasını engellemesidir. Sürücülere yazın özellikle antifriz kullanmalarını tavsiye etmemizin sebebi bu. Yazın da aracınızda motor suyu, antifriz olması lazım ki sıvı sisteminde küf, korozyon ya da herhangi bir arıza olayı olmasın. Yoksa ilerleyen dönemlerde arızaya sebebiyet verebilir. Sürücüler araçlarında yazın su kullanmaya devam ediyorlar. Mesela bir hortum patlıyor, arıza oluyor, onu yaptırıyorlar ama antifriz koymaya gerek yok diye düşünüyorlar. Ancak kesinlikle yazın da antifriz koymaları kullanmaları gerekiyor. Antifriz kullanılmadığı takdirde maksimum 1-2 ay içerisinde suyun renginin karardığını, kahverengileştiğini göreceksiniz. O da motor bloğunun yani metal alaşımların suyla etkileşiminde küf veya korozyon oluşmasından sebep oluyor. Bu küf ve korozyon da ilerleyen dönemlerde sıvı sistemini, radyatörleri, petekleri ve su kanallarını tıkayabiliyor. Ayrıca termostat, devir daim diye bahsettiğimiz parçaların aşınmasına ve arızalanmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle antifriz kullanılmaması kesinlikle büyük masraflara yol açabiliyor.”