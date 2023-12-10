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Türkiye'de kış saati uygulaması, 2016 yılından itibaren hayata geçirilmemektedir. Bazı vatandaşlar, sosyal medya platformlarında kış saati uygulamasının tekrar getirilmesi için yetkililere sesleniyor. Ancak, kış saati uygulamasının Türkiye'de neden kaldırıldığı ve nasıl bir uygulama olduğu hala merak konusu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış saati uygulamasını kaldırmak adına harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; gün ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan yaz saati uygulamasının, her yıl boyunca sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, güneş ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla tüm yurtta saatlerin düzenlenmesi hakkındaki 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı. Bu değişiklikle birlikte, Türkiye'nin saati GMT+3 olarak sabitlenmiştir.

08/09/2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 07/09/2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türkiye'de yaz saati kalıcı hale getirilmiştir. 2016 yılı sonu itibarıyla uygulama sona ermiştir.

Gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla ortaya çıkan yaz/kış saati uygulaması fikri, 1700'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Bu uygulama ilk olarak 1916 yılında Almanya'da hayata geçirilmiş olup, Benjamin Franklin'in ışık kullanımını teşvik etmek amacıyla ortaya attığı bir fikirdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ilk kez 1918'de Başkan Woodrow Wilson tarafından uygulamaya alınmıştır.