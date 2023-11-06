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Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte sanayilerde kış hazırlığı başladı. Kış öncesi araç bakımı yaptıran vatandaşlar sanayide yoğunluk oluştururken, otomobil tamircileri kışlık bakımların önemini bir kez daha yineledi. Antifriz başta olmak üzere tüm sıvı bakımlarının yaptırılması gerektiğini dile getiren sanayi esnafı, yaklaşık 2 ila 4 bin lira arasında maliyeti olan kışlık bakımları ihmal eden vatandaşların bazı hasarlar sonucunda daha büyük masraflarla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yoğunluk sebebiyle işlere yetişemeyen esnaf, bakıma gelecek vatandaşlardan servise gitmeden önce randevu almalarını rica etti.

“ANTİFRİZ KESİNLİKLE OLMALI”

Fatih Karaca, havalar soğumadan önce araçların kışlık bakımının yaptırılması gerektiğini söyledi.

Öncelikle sıvı bakımlarının yaptırılacağını ifade eden Karaca, “Antifriz kesinlikle olması gereken bir şey ve çok önemli. Bunun yanında yağ, filtre ve polen bakımları da gerçekleştirilecek. Antifrizi koymazsak ve motorumuz donarsa bize 15-20 bin liralık hasar açar. Bir antifriz bugün 250-500 lira gibi bir rakam. Bu hasarı göze almaktansa 500 liralık bir masrafla onun önüne geçebiliriz. Yağ bakımında özelliğine göre kışa uygun yağ kullanmamız gerekiyor. Yazın havalar çok sıcak olduğu için yağ, özelliğini daha çabuk kaybeder. Bunun için yağlarımızı değiştirirsek yağ, bu özelliklerini kaybetmeden kışımızı çıkartırız. 2-3 bin lira gibi bir masraf çıkar ama bizi 40-50 bin liraya yakın hasarlardan kurtarmış olur” dedi.

“EN ÇOK İHMAL EDİLEN SIVI BAKIMLAR”

Bu bakımlarda vatandaşın en çok sıvı bakımlarını ihmal ettiğini aktaran Karaca, “Örneğin yazın araçlara antifriz konulmuyor. Konulmadığı zaman radyatörümüz küf yaptı, tıkandı. Motorumuz küf yaptı. Motorda da bizim çapa dediğimiz olaylar vardır. Bu, zamanla küften dolayı çürür. Biz de burada kışın antifriz koyduğumuz zaman küf çözülür ve bu çapalar patlar. O zaman araç hararet yapar ve yine motorda hasar oluşur. Fren hidrolikleri de dâhil olmak üzere bu bakımlar kesinlikle göz ardı edilmeyecek şeyler. Kışlık bakımın maliyeti aracın markasına göre yaklaşık 2 ila 4 bin lira arasında değişiklik gösterir. Şu an işler yoğun ve bizler de yetişemiyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımız muhakkak randevuyla gelsinler” şeklinde konuştu.