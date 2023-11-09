Tahmini Okuma Süresi: dakika

Soğuyan hava ve yağışlı günlerle birlikte, kış lastiği takma zorunluluğu hakkında sorular gündeme geliyor. Özellikle ticari araçlar için kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı ve hangi araçları etkileyeceği merak konusu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar, sürücüleri ilgilendiriyor.

Türkiye otomobil pazarı, artan kur ve vergi oranları gibi zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bu nedenle bazı araçlar için kış lastiği kullanımı, sürüş güvenliği ve trafik düzeni açısından önem taşıyor. İşte kış lastiği takma zorunluluğunun ayrıntıları:

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu, her yıl aralık ayının başında başlar. Bu uygulama, can ve mal güvenliğini koruma amacını taşır ve kış şartlarında tüm araçların kış lastiği kullanmasını teşvik eder. Bu yıl da 1 Aralık'ta kış lastiği zorunluluğu başlayacak.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre, kış lastiği zorunluluğu, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri kapsar. Ayrıca, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Ayrıca, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin de kış lastiği olması gerekmektedir.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlar. Sürücülerin, kış lastiği zorunluluğuna uymaları ve kış aylarında güvenli bir sürüş için gerekli önlemleri almaları önemlidir.