Soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte araç sahipleri, kış mevsimine uygun hazırlıklara başlıyorlar. Sürüş güvenliği açısından kritik önem taşıyan kışlık bakımlar ve kış lastikleri, göz ardı edilmemesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Soğuk hava koşullarında, akünün daha hızlı boşalma riski taşıdığını unutmamak önemlidir. Akünün şarj seviyesi ve bağlantıları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Kış aylarıyla birlikte, araç bakımında dikkat edilmesi gereken önemli faktörlerden biri de antifrizdir. Antifriz, aracın soğuk havalarda sorunsuz çalışmasını sağlayan bir madde olup suyun donmasını engeller. Ayrıca yaz aylarında motorun aşırı ısınmasını da önler, böylece araç sistemi daha düzgün bir şekilde çalışır.

Kışlık bakımın en önemli adımlarından biri, antifriz seviyesini doğru şekilde kontrol etmektir. Genellikle antifriz seviyesini kontrol etmek için motor soğuduktan sonra radyatör kapağı açılarak antifriz seviye göstergesine bakılır; eğer seviye düşükse, uygun tip ve kalitede antifriz eklenmelidir. Fren sistemi de kışlık bakımın kritik bir parçasıdır. Fren balataları ve diskleri kontrol edilirken, fren sıvısı seviyesi de düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

ARAÇ BAKIM FİYATLARI NASIL?

Yozgat'ta bir araç bakım firmasından alınan güncel araç bakım fiyatlarına göre, akü kontrolü için ücret talep edilmemektedir. Ancak akü değişimi için bin 500 ila 2 bin TL arasında bir maliyet oluşabilir. Fren balata kontrolü yaklaşık olarak 1 bin TL civarındayken, antifriz değişimi 350 ila 500 TL arasında değişmektedir. Lastik değişimi ise genellikle 300 TL civarındadır. Ortalama bir araç için lastik fiyatları ise bin 200 ila bin 500 TL arasında değişmektedir.