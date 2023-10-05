Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 05 Ekim 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.5677 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.5636 liradan, satış fiyatı ise 27.5718 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.35'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.0882 TL'den yapan euro şu anda 29.0622 TL alış ve 29.1143 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)