Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular bugün itibariyle başladı. İşte detaylar...

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi personel alımı duyurusu yayımlandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, yeni personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Üniversite, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre 16 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Bu kapsamda 1 Destek Personeli (Aşçı) pozisyonu için alım yapılacak.

15 Destek Personeli (Temizlik - Yemekhane Servis Elemanı) alımı gerçekleştirilecek, bunlardan 5'i ön lisans, 10'u lisans mezunu olacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 12 Şubat-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar, başvuru formu ve ilanda belirtilen pozisyon için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvurularını Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı'na (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim etmelidir.

Posta, faks, e-mail gibi elektronik iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuran adayların, duyuruda belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları önemlidir. Adaylardan istenen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması, başvurularının değerlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.