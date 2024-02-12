Yeni dönemde daha büyük hedeflerinin olduğunu belirten Başkan Coşar, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve AK Partimizin kararıyla doğup, büyüdüğümüz, sevdalısı olduğumuz ilçemize yeniden hizmet etmek için Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı olduk” dedi.

“DAHA GÜÇLÜ YARINLAR”

Boğazlıyan ilçesini her alanda yarınlara daha güçlü bir şekilde taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Coşar, “Hemşehrilerimizin teveccühüyle geride bıraktığımız 5 yılda nice projelerimizi, eserlerimizi ve yatırımlarımızı gecemizi gündüzümüze katarak hizmete sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yeni dönemin getirdiği sorumlulukla tevazu, samimiyet ve gayreti elden bırakmadan daha yaşanabilir bir geleceğe doğru ilerlemek için daha fazla koşacak, koşturacak, var gücümüzle çalışacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

“KARARLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ”

Vatandaşlar ile muhabbet saflarını sıkılaştırarak ve gönül köprülerini güçlendirerek kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurgulayan Coşar, “Yeni dönemde bu kıymetli ilgiye layık olabilmek için daha da fazla çalışacağız. Bize olan güveninizin hakkını vermeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz, ilçemize kazandıracak çok eserimiz var” şeklinde konuştu.