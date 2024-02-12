Limak Doğu Anadolu Çimento 14-15-16 Şubat tarihlerinde halka arz edilecek. Vatandaşlar şirket hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki Limak Doğu Anadolu Çimento kimin? Limak Çimento halka arz tarihleri? Limak Çimentokaç lot verir? Limak Çimento güvenilir mi?

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından şirketin halka arzı onaylandı ve talep toplama süreci başlıyor! Limak Doğu Anadolu Çimento'nun şirket payları halka arzında pay başına satış fiyatı 16,20 TL olarak açıklandı. Peki, Limak Doğu Anadolu Çimento halka arzı katılım endeksine uygun mu?

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO ŞİRKETİ NE ZAMAN KURULDU?

Limak Doğu Anadolu Çimento, Limak Holding'in bir parçası olarak 2000 yılında kuruldu.

Limak Holding Türkiye merkezli bir şirket grubudur ve çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. 1976 yılında inşaat sektöründe faaliyete başlayan Limak Holding zamanla enerji, turizm, havacılık, liman işletmeciliği, gayrimenkul ve gıda gibi farklı sektörlere de genişlemiştir.

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ GÜNLERİ:

Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor Limak Çimento halka arz tarihi ve işlem kodu

Halka arz takvimine göre Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ firması, SPK onayı ile talep toplama sürecine giriyor. Yatırımcılar için yeni bir fırsat olan Limak Doğu Anadolu Çimento şirketi eşit dağıtım ile halka arz oluyor ve yüzde 30.21 halka açıklığa sahip olacak. İşte, Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz tarihleri...

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, 14-15-16 Şubat tarihlerinde 16,20 TL fiyat ile halka arz oluyor. Talep toplama işlemleri ardından Yıldız Pazar'da LMKDC kodu ile işlem görecek.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

- 2.1 Milyon katılım - 52 Lot (842 TL)

- 2.5 Milyon katılım - 44 Lot (712 TL)

- 2.9 Milyon katılım - 38 Lot (615 TL)

- 3.3 Milyon katılım - 33 Lot (534 TL)

- 3.7 Milyon katılım - 30 Lot (486 TL)

- 4.1 Milyon katılım - 27 Lot (437 TL)

- 4.5 Milyon katılım - 24 Lot (388 TL)

- 4.9 Milyon katılım - 22 Lot (356 TL)

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ şirketinin halka arzı ise katılım endeksine uygun olarak ve bireysele eşit dağıtım ile gerçekleşecek.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO KİMİN? LİMAK ÇİMENTO KİMİN? LİMAK ÇİMENTO GÜVENİLİR Mİ?

Nihat Özdemir şirketin iki kurucusundan biridir. Ebru Özdemir ise mevcut yönetim kurulu başkanıdır.

Holding Türkiye'nin önemli inşaat şirketlerinden biri olarak bilinir. Büyük ölçekli altyapı projeleri, havalimanları, otoyollar, köprüler gibi birçok önemli projede yer almıştır. Bunların yanı sıra enerji sektöründe de etkin bir rol oynamaktadır. Elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren Limak Holding, Türkiye'nin enerji ihtiyacına katkı sağlamaktadır.

Ayrıca Limak Holding'in turizm sektöründe de yatırımları bulunmaktadır. Beş yıldızlı oteller ve tatil köyleri işletmektedir. Havacılık alanında da faaliyet gösteren holding, Limakport liman işletmeciliği ile de uluslararası alanda tanınmaktadır.