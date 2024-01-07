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2023 yılı Ekim ayından bu yana süregelen artış trendine son noktayı koyan Kırıkkale-Ankara arası otobüs bilet fiyatları, yeni yılın ilk gününde yüzde 28'lik bir zamla 140 TL'ye yükseldi. Asgari ücret zammının ardından Kırıkkale'de yaşanan genel fiyat artışları, otobüs seyahat ücretlerine de yansıdı.

Kırıkkale'de yaşayanlar, asgari ücret zammının etkisiyle tüm sektörlerde ürün ve hizmet bedellerinde bir artışla karşılaşıyor. Bu kapsamda, Kırıkkale-Ankara otobüs bilet fiyatları da 2023 yılı içinde enflasyon ve akaryakıt ücretlerindeki artışlar nedeniyle 4 kez yükseltildi.

Mayıs ayında 65 TL olan bilet fiyatları, 2023'ün ilerleyen dönemlerindeki artışlarla birlikte 21 Haziran'da 85 TL'ye, 25 Temmuz'da 100 TL'ye, 10 Ekim'de 110 TL'ye çıktı. Ancak, yeni yılla birlikte yapılan yüzde 28'lik zamla birlikte bilet fiyatları 140 TL'ye çıktı.