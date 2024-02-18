Kırıkkale’de kış mevsiminde sıcaklıkların 17 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte vatandaşlar adeta baharı yaşadı. Doğanın dengesinin bozulduğunu söyleyen Çiftçi Zülfü Acar, "Çocukluğumuzda en az yarım metre, bir metre kar olurdu" dedi.

Kırıkkale’de şubat ayının ortası olmasına rağmen ne kar var, ne yağmur ne de soğuk. Vatandaşlar, kış mevsiminde bahar havasını yaşıyor. Hava sıcaklıklarının 17 dereceye kadar çıktığı şehirde çarşı ve parkları dolduran vatandaşlar, güzel havanın keyfini çıkardı. Zülfü Acar (64), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden bu zamanlar yağan karın kalınlığının bir metreye kadar ulaştığını belirterek, şu anda da bahar havasını yaşadıklarını söyledi. Buğday tarlalarının zarar gördüğünü anlatan Acar, “Aynı Nisan ayı gibi şu anda. Doğanın dengesi bozuldu. Yazı da belli değil kışı da. Atalarımızın dediği gibi yazı kışı belirsiz zaman geldik. Çocukluğumuzda en az yarım metre bir metre kar olurdu. Okula gidemezdik şimdi de gelip parkta oturuyoruz. Şu anda buğday tarlaları fareden geçilmiyor. Farenin en büyük düşmanı da kar. Kar fare deliğini kapıyor ve havasızlıktan da ölüyor” diye konuştu.

“ŞUBAT AYINDA DA KAR GÖREMEDİK”

Arkadaşlarıyla birlikte güzel havanın keyfini çıkarttığını ifade eden Hüseyin Efe Uludoğan (14) ise, “Şu an kış ayındayız, kar yok. Biz de arkadaşlarımızla bisiklet sürüyoruz. Gayet iyiyiz ama havanın soğuk olmaması bence kötü bir şey. Çünkü kış ayındayız ama biz keyfimize bakıyoruz” dedi.

Şubat ayında kar görmediklerini kaydeden Muhammed Emin Ulusoy (13), “Burada güzel havanın keyfini çıkarıyoruz kuzenlerimle beraber. Şubat ayında da kar göremedik. Kış da bitiyor” ifadesini kullandı.

Çiftçilik yaptığını belirten Ali Acar (65), “Kar yok, durum kritik. Ekinlerimiz iyi değil. İnşallah yağar. Mart ayının sonunda umutla bekliyoruz” dedi.