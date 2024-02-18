Tokat’ta sinema tutkunu Adem Öcbe’nin koleksiyonu, sinemaseverlerin ilgisini çekiyor. 1940’lardan günümüze uzanan eşsiz sinema ekipmanlarıyla dolu koleksiyon, nadir parçalardan oluşuyor.

58 yaşındaki sinema meraklısı Adem Öcbe’nin 1940’lardan günümüze kadar biriktirdiği birçok antika sinema cihazı dikkat çekiyor. Kendisini 30 yıl boyunca sinema endüstrisine adamış olan Öcbe, bu süre zarfında biriktirdiği materyallerle sinema tutkusunu yaşattı. Öcbe, "Sinemayı çok seviyorum. Sinemanın bütün malzemeleri çok değerli olduğu için bir kenara koydum" dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle artık koleksiyonuyla ilgilenemediğini de belirten Öcbe, bu eşsiz parçaları satmayı düşündüğünü dile getirdi. Koleksiyonda 1940’ların malzemelerinden başlayarak çeşitli dönemlere ait sinema ekipmanları bulunuyor. Bunlar arasında 8 metrelik film makinesinin montaj yaparken ek yerlerinde hata var mı yok mu diye kontrol eden özel bir cihaz, alttan yansımalı tepegöz, TRT’den çıkma 2 bobin siyah beyaz "Kerem ile Aslı" filmi ve 16 milimetrelik sinema makinesi gibi nadir parçalar yer alıyor.