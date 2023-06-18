Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. İlçeye bağlı köylerde etkili olan yağış olumsuzluklara sebep oldu. Hacıömersolaklısı köyü yolunda seyir halinde ilerleyen iki araç, sele kapılarak tarım arazisine sürüklendi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç ve otomobilde mahsur kalanlar ise jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yara almadan kurtulan 4 kişi sağlık görevlilerinin hastane talebini reddetti. Sele kapılan araçlarda ise maddi hasar oluştu. Kuvvetli yağış sebebiyle de bazı tarım arazileri zarar gördü.

Yarım için olay yerine gelen Yusuf Peker, "Köyümüzün girişine sel geldi. İki tane aracımız yolda kaldı. Jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Araçta 4 kişi vardı çok şükür yara almadan kurtuldular" dedi. İHA