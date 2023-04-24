Kaymakam Altay’ı ziyaret eden Yenifakılı Kırgızları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gencekul Timur ve Hacer Atakan Ramazan Bayramını tebrik etti.

Afganistan’ın Pamir Yaylası’ndan 37 yıl önce göç ederek Van’ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türklerinden bir kısmı, 2018 yılında Yenifakılı ilçesine göç etti.

Kırgız erkekleri, çadır kurup at yetiştiriciliği ve dericilik işleriyle uğraşırken, kadınlar ise Kırgız ve Türk motifleriyle kilim dokuyup el işi yaparak geçimlerini sağlıyor.

Yaklaşık 5 yıldır Yenifakılı ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri yöresel kıyafetlerini giyerek Kaymakam Altay’ın bayramını tebrik ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altay, teşekkür ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Haber Merkezi