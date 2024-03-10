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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve konut kiralarındaki sınıra ilişkin süreci değerlendirdi.

Yüzde 25 (2)

Kiralardaki artışları sınırlama amacıyla getirilen yüzde 25 zam sınırının, enflasyonist dönemde geçerli olduğunu vurgulayan Yılmaz, asıl hedefin enflasyonu düşürmek ve kiraların kontrollü bir şekilde artışını sağlamak olduğunu belirtti. Ancak şu an için bu konuda kesin bir karar alınmadığını ifade etti.

Yüzde 25 (1)

Yılmaz, yüzde 25 zam sınırının bu yılın ortasına kadar geçerli olduğunu ve Temmuz ayına kadar sürenin bulunduğunu hatırlattı. Temmuz ayına yaklaştığımızda, etki değerlendirmesi yapılacağını ve enflasyon, kira artışları gibi faktörlere göre bir karar verileceğini açıkladı.

Yüzde 25 (3)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kiracıları koruma ve ekonomik dengeyi sağlama amacıyla alınan bu önlemlerin, geniş bir perspektifte değerlendirilerek kararların en doğru şekilde alınacağını belirtti. Şu aşamada kesin bir karar olmamakla birlikte, sürecin yakından takip edileceğini ve gelişmelere göre değerlendirme yapılacağını ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi