Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve konut kiralarındaki sınıra ilişkin süreci değerlendirdi.

Kiralardaki artışları sınırlama amacıyla getirilen yüzde 25 zam sınırının, enflasyonist dönemde geçerli olduğunu vurgulayan Yılmaz, asıl hedefin enflasyonu düşürmek ve kiraların kontrollü bir şekilde artışını sağlamak olduğunu belirtti. Ancak şu an için bu konuda kesin bir karar alınmadığını ifade etti.

Yılmaz, yüzde 25 zam sınırının bu yılın ortasına kadar geçerli olduğunu ve Temmuz ayına kadar sürenin bulunduğunu hatırlattı. Temmuz ayına yaklaştığımızda, etki değerlendirmesi yapılacağını ve enflasyon, kira artışları gibi faktörlere göre bir karar verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kiracıları koruma ve ekonomik dengeyi sağlama amacıyla alınan bu önlemlerin, geniş bir perspektifte değerlendirilerek kararların en doğru şekilde alınacağını belirtti. Şu aşamada kesin bir karar olmamakla birlikte, sürecin yakından takip edileceğini ve gelişmelere göre değerlendirme yapılacağını ekledi.