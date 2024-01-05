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Doğal gaz piyasasında yaşanan yeni gelişmelere bir yenisi daha bekliyordu. Doğal gaz da kimsenin beklemediği bir düşüş yaşandı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar kombilere yüklendi.

Seçim döneminde yayımlanan bir kararname ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 yıllık süreyle konutlarda 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi karşılanacak.

Bu bedele göre bir yıl boyunca 25 metreküplük ücretsiz doğalgaz uygulaması konutlarda ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelecek şekilde hesaplandı. Yani 1 yıl boyunca faturalarda 151 TL indirim olacak.

KULLANIM MİKTARI YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Bu gelişmelerin ardından Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gaz talebine ilişkin yeni veriler paylaştı.

Herkes fazla doğal gaz kullanıldığını düşünürken, BOTAŞ tarafından paylaşılan verilerde Türkiye'nin doğalgaz sistemine giren toplam miktarda düşüş yaşandığı görüldü.

Türkiye'nin doğalgaz sistemine giren toplam miktar, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 8 azaldığı kaydedildi. 2023’te Türkiye’ye giren doğal gaz miktarı 51 milyar 477 milyon 297 bin metreküp oldu.

HAVA SICAKLIĞI ETKİLİ OLDU

Geçen yıl hava sıcaklıklarının beklenenden yüksek olması doğalgaz talebine yansıdı.

Bu dönemde, sıcaklıkların beklenenden yüksek olması nedeniyle yüzde 8 geriledi ve Türkiye'de sisteme verilen doğalgaz miktarı 51 milyar 477 milyon 297 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz miktarı 2022 yılında 56 milyar 11 milyon metreküp olarak hesaplandı. Toplam tüketim miktarının ise 53 milyar 521 milyon metreküp olarak gerçekleştiği kaydedilmişti.