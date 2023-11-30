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Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde, bir yarışmacıya yöneltilen matematik sorusu zorlu bir sınav haline geldi. Yarışmacı, "1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının ortalaması kaçtır?" sorusuna doğru cevabı bulmak için tüm jokerlerini kullanmasına rağmen başarılı olamadı.

Sorunun şıkları arasında A: 3, B: 6, C: 9 ve D: 15 bulunuyordu. Ancak yarışmacı, doğru cevabı bulamayınca telefon jokerini kullanmaya karar verdi. Ancak, telefonun ucundaki kişi dahi soruyu çözemedi. Yarışmacının bir arkadaşı için bile "ODTÜ mezunu bilemedi" ifadesini kullanması, sorunun ne kadar zorlu olduğunu ortaya koydu.

Son çare olarak yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, sonunda soruyu çözmeyi başardı. Sorunun cevabı, 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının toplamının 15 olduğunu göz önüne alarak, bu sayıyı 5'e böldüğünde ortaya çıkan 3 oldu.

Bu olay, Kim Milyoner Olmak İster tarihinde unutulmaz anılardan biri olarak kaydedilirken, matematikseverleri ve ODTÜ mezunlarını şaşırttı.