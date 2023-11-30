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Moriwaki, 1941 yılında Tokat'ta yaşanan depremi hatırlatarak, Türkiye'nin Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu vurguladı. Konuşmasında, Türkiye'deki depremlerin Japonya'dakilere benzerlik gösterdiğini ancak can kaybının Türkiye'de daha yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin coğrafi yapısının depreme uygun olduğunu ifade eden Moriwaki, özellikle Doğu Anadolu Fayı üzerindeki bölgelerde sık sık depremler yaşandığını belirtti. Moriwaki, "Türkiye'ye bakınca Japonya çok karışık. 1939'da Erzincan'da deprem oldu, sonra 1941'de Tokat'ta deprem yaşandı. Doğudan batıya doğru domino taşı gibi depremler yaşandı. Maalesef 6 Şubat depremini gördük" dedi.

Depremlerin sadece bina değil, insan öldürdüğünü vurgulayan Moriwaki, Türkiye'de depremlerin Japonya'dakilere benzer olduğunu ancak can kaybının Türkiye'de daha fazla olduğunu söyledi. Bu noktada, mimar ve mühendislerin önemli bir rol oynayabileceğini belirten Moriwaki, "Mimar ve mühendis arkadaşlar, bu durumu düzeltebiliriz. Düzeltebiliriz" çağrısında bulundu.

Moriwaki, Türkiye ile Japonya arasında deprem istatistiklerini karşılaştırarak, Türkiye'de deprem eğitimlerinin önemine dikkat çekti. Türkiye'de eğitimlerin yetersiz olduğunu belirten Moriwaki, özellikle çocuklara düzenli olarak deprem eğitimi verilmesi gerektiğini ifade etti. Japonya'da olduğu gibi Türkiye'de de düzenli eğitimlerle depreme karşı bilinç oluşturmanın önemli olduğunu vurgulayan Moriwaki, "Çocuklar aldıkları eğitimle artık ne yapacaklarına alışıyor" şeklinde konuştu.