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Yozgat'ta yaşayanlar ve Türkiye genelindeki internet kullanıcıları, Türk Telekom'un 1 Ocak itibarıyla internet ücretlerine yapacağı zam haberini endişeyle karşılıyor. Ev ve kurumsal internet abonelerini etkileyecek bu fiyat artışı, nakil, devir, statik IP gibi ek hizmetlerde de kendini gösterecek.

Zaten iğneden ipliğe her geçen gün artan yaşam maliyetleriyle mücadele eden vatandaşlar, Türk Telekom'un bu kararıyla birlikte internet masraflarında da artışla karşılaşacak. Türkiye'nin lider internet sağlayıcısı, asgari ücrete yapılacak zam oranı belli olmadan, yeni yılda internet fiyatlarına yansıtılacak bir zammı duyurdu.

Türk Telekom, en son 1 Ekim 2023'te internet fiyatlarına bir ayarlama yapmıştı, ancak şimdi 2024'e girerken 1 Ocak'tan itibaren bir kez daha zam yapma kararı aldı. Bu kararla birlikte, internet kullanıcıları 65 TL'lik bir artışla karşılaşacak.

Özellikle en düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketine sahip olan aboneler dikkat! Türk Telekom, "12 Mbps'ye kadar" internet paketinin fiyatını 585 TL'den 650 TL'ye çıkartacak. Bu değişiklikle birlikte, kullanıcılar daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacak, ve internet hizmetleriyle ilgili mali yükleri artacak.

Türk Telekom'un bu zam kararı, internet erişimi konusunda yaşanan ekonomik zorlukları derinleştirecek gibi görünüyor. Yozgatlı ve tüm Türkiye genelindeki internet kullanıcıları, gelecek dönemdeki internet erişimi masraflarının nasıl şekilleneceğini dikkatle takip etmeye devam edecek.