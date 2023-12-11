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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından İstanbul’da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, emeklilik sistemine yönelik belirledikleri yol haritasını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Orta Vadeli Program içinde Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) de içeren bir yapıya kavuşturacaklarını vurguladı.

Cevdet Yılmaz, konuşmasında dünya genelinde yaşlanan nüfusa dikkat çekerek, Türkiye'nin de bu demografik değişime ayak uydurması gerektiğini ifade etti. "Yol haritamızı belirledik" diyen Yılmaz, 65 yaş üstü nüfusunun artışına dikkat çekerek, bu durumun ülkelerin yaşlılık kategorisine geçişini simgelediğini belirtti.

Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nda daha verimli bir yaşlılık döneminin düzenlenmesine önem verdiklerini vurgulayarak, küresel ölçekte emeklilik koruma açığının 1 trilyon doları aştığını ve bu baskıyı azaltmak adına BES ve Otomatik Katılım Sistemi gibi başarılı uygulamaları mevcut sosyal güvenlik sistemine entegre etmeyi değerlendiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, emeklilik sistemine ilişkin belirlenen yol haritasının Orta Vadeli Program kapsamında yer aldığını ve bu çerçevede özellikle ikinci basamak emeklilik sisteminin kurulacağını açıkladı. Otomatik Katılım Sistemi'nin, işveren katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceğini ifade eden Yılmaz, tamamlayıcı emeklilik sisteminin 2024'ün üçüncü çeyreğinde hayata geçirileceğini belirtti.

Yılmaz, konuşmasında Bireysel Emeklilik Sistemi'ni (BES) de değerlendirerek, fon türlerini ve katılımcıların birikimlerini daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlamak gerektiğini söyledi. Katılımcıların daha fazla fayda elde etmelerinin, yüksek oranda katılıma ve prim ödemeye teşvik edeceğini belirten Yılmaz, devlet katkısı getirilerinin artırılması ve kesintilerin sadeleştirilmesiyle BES'in çekiciliğinin artırılacağını ve sistemde fon tutarı ile katılımcı sayısında artış sağlanacağını ifade etti.