Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu’nun hakim karşısına çıkmasıyla birlikte sosyal medyada gündem olan kişiler arasına girdi. Peki Kemal Doğulu kimdir? Kemal Doğulu neden hakim karşısına çıktı? Kafasına neden silah dayadılar? İşte detaylar...

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. 5 kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu'nun abisidir. Babalarının çalışmak için ABD'ye gitmesiyle birlikte Kemal Doğulu'nun da çalışma serüveni başlamış oldu. Hayali bir kadın kuaförü olmak olan Doğulu'nun ilk müşterisi de kız kardeşiydi. 12 yaşında Mersin'de kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı.

Amcasının isteğiyle İmam Hatip'e kaydolan Kemal Doğulu, Arapça ve Kur'an derslerinde başarılı olamadı. Ailesinden gizli Anadolu Lisesi sınavlarına girdi ve bilgisayar bölümünü kazanarak İmam Hatip'ten ayrıldı.

Lise eğitimi sonrasında Urfa, Harran Üniversitesi'nde Pazarlama Bölümü'nü kazandı. Babasının yanına çalışmak için gitmek istediği için vize işlemleri için İstanbul'a gelen Kemal Doğulu, kuzeni Zeki Doğulu'nun İstanbul'da Kuaför dükkanında çalışmaya başladı.

Saç tasarımları yapan Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı. Zamanla yaptığı saç tasarımlarını ve makyajları çekmeye başlayan Doğulu'nun fotoğrafları Elle dergisinde yayımlandı.

Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yapan Doğulu, fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de davam etti.

2004 yılında New York Fashion Week'te Bahar Korçan ve Michael Kors defileleri için saç-makyaj yaptı.

2006 yılında Hande Yener ile tanıştı ve Hande Maxi adlı singlelın fotoğrafçılığını ve imaj markerlığını yaptıktan sonra bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi. Bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince onun yerine vokalist oldu.

2008 Yılının Ocak Ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronic soundlu maxi single çıkardı.

2014 Temmuz ayında İstanbul, Nişantaşı'nda bir kuaför salonu açtı.

Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı. Sonrasında da jüri üyeliğine devam eden Kemal Doğulu bir süredir TV ekranlarında yer almıyor.

Albümleri :

2008 – 1 Yerde

2009 – Kemal Doğulu 2

2010 – Ters Köşe

2011 – 4.Kemal

2012 – Aşk Kabul Ederse

KEMAL DOĞULU NEDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI?

Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu, sosyal medyadan eski menajeri Tolga Ö.'yü tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

KEMAL DOĞULU’NUN KAFASINA NEDEN SİLAH DAYADILAR?

Hakkında ifade işlemlerini tamamlamadığı için yakalama kararı bulunan Kemal Doğulu, polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ise tutuksuz sanık Kemal Doğulu hazır bulundu.

‘'DAHA ÖNCE HİÇ ADLİYE YÜZÜ GÖRMEDİM''

Duruşmada savunma yapan Doğulu, ‘'Öncelikle bu sektörde olduğum halde daha önce hiç adliye yüzü görmedim. Bu yüzden ifade işlemlerimin bittiğini sanıyordum ama öyle değilmiş. İfade vermem gerekiyormuş'' dedi.

‘'Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı, tefeciler kafama silah dayadılar''

Üzerine atılı suçu kabul ettiğini belirten Doğulu, ‘'Söz konusu paylaşımı yapan benim. Benim bir dönem menajerliğimi yapan şahıs beni dolandırmıştır. Kendisinin benim dışımda sponsorumu ve güzellik yarışmasındaki arkadaşlarımı dolandırdığını duydum. Ben de dolandırıldığım ve sektörde çalışmaya devam ettiğim için, bana karşı bu eylemleri nedeniyle sinirlendim. Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı, tefeciler kafama silah dayadılar. Dükkanın içinde rezillik çıkmasın, olay dükkanımda olduğundan duyulmasın ve uzamasın diye şikayetçi olmadım ancak bu olaylar nedeniyle sinirlendim ve bir anlık sinirle bu sözleri yazdım. Fotoğrafını sosyal medyaya koymakla tehdit ettim ve koydum da. Suçlamayı kabul ediyorum. Yazdığım sözler için pişmanım. Kendisi şikayetinden vazgeçerse ben de dolandırıcılık suçundan şikayetçi olmam çünkü bu olaylar nedeniyle mağdurum'' şeklinde konuştu.