Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Ekim 1922 tarihinde "Milli Şehit" ilan edilen Kaymakam Mehmet Kemal Bey için görev yaptığı Boğazlıyan Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın'ın Milli Şehit Mehmet Kemal Bey Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Boğazlıyan Anadolu Lisesinde devam eden programda konuşan Kaymakam Aydın, Kaymakam Kemal Bey'in devletine, görevine sadık ve görevini en iyi şekilde yerine getiren bir kişi olduğunu söyledi.

Törene, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı. AA