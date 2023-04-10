Başkan Çınarer yaptığı açıklamada; “Birinci Cihan Harbi sonunda vatanımızı işgal eden devletlere yaranmak için kurulan sözde mahkemede idama mahkûm edilen ve 10 Nisan 1919'da şehadet şerbetini içen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'i rahmetle anıyoruz. TBMM tarafından 14 Ekim 1922'de Milli Şehit ilan edilen Kemal Bey'in idam öncesi son sözleri ise “Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa, kahrolsun böyle adalet! Fertler ölür, millet yaşar. İnşallah Türk milleti ebediyete kadar yaşayacaktır” oldu. İfadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan